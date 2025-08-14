GRABADO el 14-08-2025

El reto pendiente

RepublicaSostenible ¿Las empresas están respetando los derechos humanos en el Perú? Federico Chunga, experto en Derechos Humanos y Empresas, reflexiona sobre el impacto real del Plan Nacional de Acción y los desafíos del Estado para implementarlo de forma efectiva.

MARTÍN VIZCARRA a BARBADILLO ¿Es justa la MEDIDA CAUTELAR? Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

PJ realiza audiencia de detención contra colombianos que midieron zona en Santa Rosa HLR.

UNIVERSITARIO DE DEPORTES vs PALMEIRAS HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.

Cinco censistas son asaltados en Piura: se llevan tablets y celulares LR.

VIZCARRA a BARBADILLO, DINA reta a la CIDH y ACUÑA invoca a Dios Arde Troya con JULIANA OXENFORD.

¡Desencajado! Así reaccionó Vizcarra antes de ir a Barbadillo HLR.

Martín Vizcarra: expresidente es trasladado a penal de Barbadillo EnVivoLR.

¡FUERTES DECLARACIONES! Martín Vizcarra rompe su silencio en TikTok HLR.

Asesinn a policía en brutal enfrentamiento contra delincuentes en Los Olivos LR.

¡REVELADOR! Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de ir a prisión HLR.

VIZCARRA a PRISIÓN y AMNISTÍA para VIOLADORES Sin Guion con Rosa María Palacios.

¡FUERTES IMÁGENES! El momento exacto del traslado de Vizcarra al penal de Barbadillo HLR.

El reto pendiente.

Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 14 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Así fue el crimen del censista del INEI Larry Contreras Cenepo en Tarapoto EnVivoLR.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.