GRABADO el 06-11-2025

Las 5 del día: presidente Jerí anuncia actualización del estado de emergencia en Lima y Callao

1.- https://andina.pe/agencia/noticia-actualizacion-del-estado-emergencia-se-vera-manana-consejo-ministros-1050885.aspx

Presidente Jerí anuncia actualización del estado de emergencia en Lima y Callao



2.- https://elperuano.pe/noticia/282414-el-peruano-te-informa-consulta-aqui-las-principales-normas-legales-para-hoy-jueves-6-de-noviembre-del-2025

Norma reconoce y regula comités de autodefensa y desarrollo rural en todo el país



3.-

Perú expondrá avances en lucha contra cambio climático en COP30 en Brasil



4.- https://andina.pe/agencia/noticia-peru-cusco-recibe-distincion-jerarquia-4-y-se-consolida-como-importante-destino-turistico-1050892.aspx

Otorgan a centro histórico del Cusco máxima distinción turística del Perú



5.- https://andina.pe/agencia/noticia-todo-listo-para-inauguracion-de-feria-internacional-del-cafe-ficafe-amazonas-2025-1050733.aspx

Hoy se inaugura Feria Internacional del Café Amazonas 2025 en Chachapoyas







Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

