Normas legales: modifican ley con criterios de priorización en pago de sentencias

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy jueves 6 de noviembre en el ElPeruano:

LEY N 32493 Ley que modifica la Ley N 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales

LEY N 32494 Ley que establece mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad formativa de estudiantes de universidades asociativas sin fines de lucro creadas por ley con licencia institucional denegada

DECRETO SUPREMO N 014-2025-IN Decreto Supremo que autoriza la disolución y liquidación del Fondo de Seguro de Cesación para los Empleados Civiles del Ministerio del Interior - FOSCECMI

