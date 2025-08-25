GRABADO el 25-08-2025

Créditos del Banco de la Nación para terrenos

ENVIVO: Si estás pensando en adquirir un terreno, presta atención a esta entrevista. El Banco de la Nación ofrecerá préstamos hipotecarios, los mismos que estarían listos este año. De qué se trata, quiénes pueden acceder a ellos y qué facilidades crediticias se pueden brindar. Conversamos con Piero Flores Miranda Subgerente (e) de Banca Personal del Banco de la Nación.



