GRABADO el 25-08-2025

Créditos del Banco de la Nación para terrenos

ENVIVO: Si estás pensando en adquirir un terreno, presta atención a esta entrevista. El Banco de la Nación ofrecerá préstamos hipotecarios, los mismos que estarían listos este año. De qué se trata, quiénes pueden acceder a ellos y qué facilidades crediticias se pueden brindar. Conversamos con Piero Flores Miranda Subgerente (e) de Banca Personal del Banco de la Nación.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Créditos del Banco de la Nación para terrenos.

Normas Legales: aprueban plan para reducir emisiones del transporte urbano.

Seguridad ciudadana en el Rímac.

Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo.

Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.

Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima.

Hallazgo revela palacio de élite en Moche.

Investigaciones a Dina Boluarte continuarán, pero con límites hasta el 2026.

¡Carreras gratuitas en institutos públicos! Entérate aquí dónde postular este 2025.

Andina en Regiones: cómico es hospitalizado tras ataque de toro en fiesta taurina.

Las 5 del día: impulsan megaproyectos turísticos por más de S/2,400 millones.

TC y el fallo para proteger la investidura presidencial.

Accidente en vía Cusco-Puno: dos fallecidos y varios heridos.

¿Qué es el premio Policía Soy?.

Sedapal trata así las aguas residuales antes de arrojarlas al mar.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Créditos del Banco de la Nación para terrenos

video

Normas Legales: aprueban plan para reducir emisiones del transporte urbano

video

Seguridad ciudadana en el Rímac

video

Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo

video

Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia

video

Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima

video

Hallazgo revela palacio de élite en Moche

video

Investigaciones a Dina Boluarte continuarán, pero con límites hasta el 2026

video

¡Carreras gratuitas en institutos públicos! Entérate aquí dónde postular este 2025

video

Andina en Regiones: cómico es hospitalizado tras ataque de toro en fiesta taurina

video

Las 5 del día: impulsan megaproyectos turísticos por más de S/2,400 millones

video

TC y el fallo para proteger la investidura presidencial

video

Accidente en vía Cusco-Puno: dos fallecidos y varios heridos

video

¿Qué es el premio Policía Soy?

video

Sedapal trata así las aguas residuales antes de arrojarlas al mar

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo