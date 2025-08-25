GRABADO el 25-08-2025

Reincorporación de Tacna al Perú: actividades por 96 aniversario

ENVIVO: Así se prepara Tacna para conmemorar el 96 aniversario de su reincorporación al Perú, el próximo 28 de agosto. Conversamos con el alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa Bravo, con quien hablamos también de importantes obras que se desarrollan a beneficio de la población, como la Carretera Tacna-Colca-La Paz que ampliará las oportunidades comerciales con Bolivia, Chile, el norte de Argentina y el sur de Brasil. Además de la inauguración e importancia de la Feria Internacional de Tacna - Feritac 2025.



