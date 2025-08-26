GRABADO el 26-08-2025

¡Vuelve la Expoagraria 2025! : adquiere productos regionales al alcance de tu bolsillo

ENVIVO: Vuelve la feria de productores agrarios más importante del Perú: Expoagraria 2025 . Esta feria, en la que encontrarás los más bajos precios va del 29 al 31 de agosto. Conozcamos más detalles y a algunos de los expositores . Conversamos con Miguel Watts, vocero de la Expoagraria 2025- MIDAGRI Carmen Camacho, productora de Bambú, Mariluz Baldeón, productora de paltas y granadillas-Junín . 

