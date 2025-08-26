GRABADO el 26-08-2025

¡Vuelve la Expoagraria 2025! : adquiere productos regionales al alcance de tu bolsillo

ENVIVO: Vuelve la feria de productores agrarios más importante del Perú: Expoagraria 2025 . Esta feria, en la que encontrarás los más bajos precios va del 29 al 31 de agosto. Conozcamos más detalles y a algunos de los expositores . Conversamos con Miguel Watts, vocero de la Expoagraria 2025- MIDAGRI Carmen Camacho, productora de Bambú, Mariluz Baldeón, productora de paltas y granadillas-Junín .



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Las 5 del día: Indecopi rematará inmuebles desde S/ 14,000.

¡Vuelve la Expoagraria 2025! : adquiere productos regionales al alcance de tu bolsillo.

¡Vuelve la Expoagraria 2025! : adquiere productos regionales al alcance de tu bolsillo.

Convocatoria 2026 de Beca 18 : nuevas modalidades.

Congresistas podrían hacer proselitismo político en semana de representación.

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones.

Normas Legales: ONPE modifica reglamento de financiamiento de partidos.

Tarata celebra 100 años de su reincorporación al Perú.

Minam y la hoja de ruta para impulsar inversiones sostenibles.

Reincorporación de Tacna al Perú: actividades por 96 aniversario.

Seguridad ciudadana en el Rímac.

Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo.

Panorama noticioso regional.

Andina en Regiones: alertan de situación crítica por baja producción de limón.

Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.