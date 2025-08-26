GRABADO el 26-08-2025

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones

Llegó el desembarco del segundo lote de material rodante del proyecto Tren Lima, que comprende 47 coches, 8 locomotoras y 4 contenedores de repuestos, los cuales se suman al primer envío de 43 vagones y 11 locomotoras recibido a inicios de este año.



Your Road de Keys of Moon / keysofmoon

Música promocionada por https://www.free-stock-music.com

Creative Commons / Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/...





Desde Agencia de Noticias Andina

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones.

