GRABADO el 26-08-2025

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones

Llegó el desembarco del segundo lote de material rodante del proyecto Tren Lima, que comprende 47 coches, 8 locomotoras y 4 contenedores de repuestos, los cuales se suman al primer envío de 43 vagones y 11 locomotoras recibido a inicios de este año.

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

