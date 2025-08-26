Normas Legales: ONPE modifica reglamento de financiamiento de partidos
Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy en el ElPeruano:
Aprueban relación de recursos hidrobiológicos altamente migratorios. R.M. 000282-2025-PRODUCE
Disponen la apertura de la Embajada del Perú en la República Cooperativa de Guyana con sede en la ciudad de Georgetown. R.S. 113-2025-RE
Disponen la reapertura de la Embajada del Perú en Jamaica con sede en la ciudad de Kingston. R.S. 114-2025-RE
Aprueban Lista Complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud. R.M. 543-2025/MINSA
Prorrogan funcionamiento de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Res. Adm. 000303-2025-CE-PJ
Modifican el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Res. Jefatural 000137-2025-JN/ONPE
Congresistas podrían hacer proselitismo político en semana de representación.

Tarata celebra 100 años de su reincorporación al Perú.
Minam y la hoja de ruta para impulsar inversiones sostenibles.
Reincorporación de Tacna al Perú: actividades por 96 aniversario.
Seguridad ciudadana en el Rímac.
Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo.
Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones.
Panorama noticioso regional.
Andina en Regiones: alertan de situación crítica por baja producción de limón.
Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares.
Las 5 del día: Perú logra su primera exportación de carne de pollo tras recuperar estatus sanitario.
Créditos del Banco de la Nación para terrenos.
Normas Legales: aprueban plan para reducir emisiones del transporte urbano.
Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.
