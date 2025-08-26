GRABADO el 26-08-2025

Normas Legales: ONPE modifica reglamento de financiamiento de partidos

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy en el ElPeruano:

Aprueban relación de recursos hidrobiológicos altamente migratorios. R.M. 000282-2025-PRODUCE

Disponen la apertura de la Embajada del Perú en la República Cooperativa de Guyana con sede en la ciudad de Georgetown. R.S. 113-2025-RE

Disponen la reapertura de la Embajada del Perú en Jamaica con sede en la ciudad de Kingston. R.S. 114-2025-RE

Aprueban Lista Complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud. R.M. 543-2025/MINSA

Prorrogan funcionamiento de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Res. Adm. 000303-2025-CE-PJ

Modifican el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Res. Jefatural 000137-2025-JN/ONPE

Congresistas podrían hacer proselitismo político en semana de representación.

Normas Legales: ONPE modifica reglamento de financiamiento de partidos.

Tarata celebra 100 años de su reincorporación al Perú.

Minam y la hoja de ruta para impulsar inversiones sostenibles.

Reincorporación de Tacna al Perú: actividades por 96 aniversario.

Seguridad ciudadana en el Rímac.

Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo.

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones.

Panorama noticioso regional.

Andina en Regiones: alertan de situación crítica por baja producción de limón.

Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares.

Las 5 del día: Perú logra su primera exportación de carne de pollo tras recuperar estatus sanitario.

Créditos del Banco de la Nación para terrenos.

Normas Legales: aprueban plan para reducir emisiones del transporte urbano.

Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

