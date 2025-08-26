GRABADO el 26-08-2025

Normas Legales: ONPE modifica reglamento de financiamiento de partidos

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy en el ElPeruano:



Aprueban relación de recursos hidrobiológicos altamente migratorios. R.M. 000282-2025-PRODUCE



Disponen la apertura de la Embajada del Perú en la República Cooperativa de Guyana con sede en la ciudad de Georgetown. R.S. 113-2025-RE



Disponen la reapertura de la Embajada del Perú en Jamaica con sede en la ciudad de Kingston. R.S. 114-2025-RE



Aprueban Lista Complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud. R.M. 543-2025/MINSA



Prorrogan funcionamiento de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Res. Adm. 000303-2025-CE-PJ



Modifican el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Res. Jefatural 000137-2025-JN/ONPE



Congresistas podrían hacer proselitismo político en semana de representación.

Tarata celebra 100 años de su reincorporación al Perú.

Minam y la hoja de ruta para impulsar inversiones sostenibles.

Reincorporación de Tacna al Perú: actividades por 96 aniversario.

Seguridad ciudadana en el Rímac.

Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo.

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones.

Panorama noticioso regional.

Andina en Regiones: alertan de situación crítica por baja producción de limón.

Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares.

Las 5 del día: Perú logra su primera exportación de carne de pollo tras recuperar estatus sanitario.

Créditos del Banco de la Nación para terrenos.

Normas Legales: aprueban plan para reducir emisiones del transporte urbano.

Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.

