GRABADO el 25-08-2025

Panorama noticioso regional

EnVivo: Nuestros corresponsales informan lo que ocurre desde el interior del Perú. Nos conectamos con Chiclayo, Cusco, Arequipa, Áncash, Lambayeque, Iquitos y Tumbes.

Panorama noticioso regional.

Andina en Regiones: alertan de situación crítica por baja producción de limón.

Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares.

Minam y la hoja de ruta para impulsar inversiones sostenibles.

Reincorporación de Tacna al Perú: actividades por 96 aniversario.

Las 5 del día: Perú logra su primera exportación de carne de pollo tras recuperar estatus sanitario.

Créditos del Banco de la Nación para terrenos.

Normas Legales: aprueban plan para reducir emisiones del transporte urbano.

Seguridad ciudadana en el Rímac.

Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo.

Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.

Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima.

Hallazgo revela palacio de élite en Moche.

Investigaciones a Dina Boluarte continuarán, pero con límites hasta el 2026.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

