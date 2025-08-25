GRABADO el 25-08-2025

Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo

EnVivo: Los glaciares en el Perú y el mundo siguen sufriendo un proceso de deshielo preocupante, cuál es la situación de nevados importantes como el Huascarán ( la montaña más alta en el Perú) el Quelccaya, o Alpamayo, y otros más. Nos visita Lonnie Thompson, quien nos revela evidencias y nos señala los principales riesgos frente a esta situación. Nuestro invitado es uno de los más reconocidos científicos expertos en glaciares y viene de la Universidad de Ohio.



