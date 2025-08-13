GRABADO el 13-08-2025

JNE Noticias al Día 14 de Agosto de 2025

JNE Noticias al Día 14 de Agosto de 2025: Información electoral al día. Esta es una transmisión en alianza informativa con la agencia de noticias Andina.

JNE Noticias al Día 14 de Agosto de 2025.

Faltas a la neutralidad: multas pueden superar el medio millón de soles .

Elecciones2026 Así se repartirán los senadores y diputados por regiones.

JNE Noticias al Día 13 de Agosto de 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 13 de Agosto 2025.

Sorteo para la designación del Tercer miembro de los 22 JEE's - EG.2026.

Jóvenes de 17 años ¿votarán en las Elecciones2026? .

Encuestadoras ¿Tienen las reglas claras para las Elecciones2026? .

JNE plantea restituir facultad sancionadora de Jurados Electorales Especiales.

¡Perú Electoral por JNE TV!.

JNE Noticias al Día 12 de Agosto de 2025.

Este miércoles 13 de agosto se realizará sorteo para designar tercer miembro de 22 JEE.

Audiencia Pública, miércoles 13 de agosto.

EligeBien Campaña de JNE TV llega al corazón del Cusco .

Elecciones 2026 El impacto económico antes, durante y después del proceso electoral .

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

