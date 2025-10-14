GRABADO el 14-10-2025

Largas colas en el Reniec en el último día del cierre del padrón electoral

Miles de ciudadanos acudieron este martes 14 de octubre a las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en todo el país, aprovechando el último día de cierre del padrón electoral para actualizar los datos de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Las colas se extendieron por varias cuadras en Lima y regiones como Arequipa, Tacna y Trujillo.



En la sede central del Reniec, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima, las filas rodearon la manzana y llegaron hasta el jirón Ocoña, mientras que en el local de Jesús María, la cola se extendía hasta la avenida Brasil.



AMPLIARON HORARIO



Ante la gran afluencia, el Reniec amplió su horario de atención hasta las 11:59 de la noche, permitiendo que los ciudadanos pudieran renovar o cambiar de DNI al electrónico, trámite que se realiza únicamente de manera presencial. El vocero del Reniec, Jorge Push, recordó la importancia de mantener actualizados los datos del documento, especialmente el domicilio, pues este determina el lugar de votación en los próximos comicios.



De acuerdo con el funcionario, cerca de dos millones de peruanos aún tienen su DNI vencido, según el último simulacro de cierre del padrón realizado por la entidad. A pesar del intenso movimiento, el Reniec reiteró que los ciudadanos pudieron continuar con sus trámites durante toda la jornada del martes, hasta el cierre oficial del proceso.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

Alcaldes de Lima se pronuncian tras reunión con Jerí para abordar acciones contra la delincuencia.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: MARTES 14 DE OCTUBRE DEL 2025.

Premier Álvarez sobre protesta del 15 de octubre: Es un intento para acabar con la democracia.

Jaime de Althaus: "José Jerí es una persona improvisada, no tiene capacidad de convocatoria".

Rey Felipe VI llega a Arequipa para el Congreso Internacional de la Lengua Española.

San Isidro: presunto uso de raticida podría estar detrás de las muertes de perros.

Segundo atentado en Huaral: lanzan explosivo en vivienda del periodista Carlos Mesías.

Cae alias Chucky, extorsionador de comerciantes y ambulantes en Gamarra.

JNJ acatará falló que restituye a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pero apelará ante el PJ.

Paro del 15 de octubre: estos son los puntos de concentración de los manifestantes.

Renzo Reggiardo plantea toque de queda para frenar ola de inseguridad en Lima.

José Jerí respalda marcha por la paz: "El objetivo de este Gobierno es derrotar la delincuencia".

Largas colas en el Reniec en el último día del cierre del padrón electoral.

Jerí promete guerra a la delincuencia pese a haber apoyado leyes que favorecieron al crimen.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.