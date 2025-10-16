GRABADO el 16-10-2025

Exministros del Interior y exjefe de la DINI opinan sobre protesta que dejó un fallecido

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, se pronunció tras la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años quien murió por un impacto de bala en el tórax durante la última marcha de la "Generación Z".



En entrevista para 2025 en 24 Horas, el extitular de la DINI lamentó el asesinato del joven de 32 años, quien fue baleado por el suboficial de tercera Luis Magallanes y señaló que el Gobierno debe tomar acciones inmediatas para evitar más tragedias en futuras protestas.



Al respecto, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, cuestionó las estrategias empleadas por la Policía Nacional durante las acciones de control.

Me ha dado pena ver a un cordón humano como barrera de contención, como si la vida de los policías no valiera nada. Creo que la vida de todos los peruanos es igual de valiosa, tanto la de los civiles como la de los policías. La familia policial ha sufrido mucho, expresó.

En tanto, el exministro del Interior, Mariano González, sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, ocurrida durante las protestas del 15 de octubre por un disparo del suboficial de tercera Luis Magallanes, sostuvo que además de una posible responsabilidad penal, existe una responsabilidad política que el Gobierno no está asumiendo.

