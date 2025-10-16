GRABADO el 16-10-2025

Minsa reporta 31 civiles heridos tras marcha del 15 de octubre

El Ministerio de Salud informó que 31 civiles resultaron heridos durante las manifestaciones registradas el miércoles 15 de octubre en el centro de Lima. Entre los afectados se encuentra Luis Robert Reyes Rodríguez, un joven cantante urbano conocido como Flipown, quien permanece en coma tras recibir un impacto en la cabeza.



Según relató su cuñado, Emanuel Vásquez, el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo producto del impacto de una bomba lacrimógena. Flipown fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde su familia denunció demoras en la operación y la falta de insumos médicos.



Otro de los heridos graves es Christian Raymundo Córdova, de 26 años, quien fue impactado en el abdomen por lo que sería un perdigón de goma. Fue auxiliado por paramédicos voluntarios y luego trasladado también al hospital Loayza.



El ministro Quiroz precisó que Christian fue operado por una herida abdominal sin compromiso de órganos vitales, mientras que los demás heridos atendidos presentan contusiones leves y fueron dados de alta.



POLICÍAS HERIDOS



Las manifestaciones del 15 de octubre, convocadas por gremios, sindicatos y colectivos ciudadanos, dejaron además 29 policías lesionados, según reportes del Ministerio del Interior, tras los enfrentamientos ocurridos en el centro de Lima.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

24Horas VIVO Transportistas apagarán motores tras crimen contra chofer.

24Horas VIVO VES: permanecen en hospital víctimas de ataque a combi.

Exministros del Interior y exjefe de la DINI opinan sobre protesta que dejó un fallecido.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025.

¡Terror en Lurín! Asesinan a chofer y copiloto de combi.

Denuncian intento de manipulación en levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz por dos coroneles.

Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana.

Panamericana Televisión inicia una nueva era.

San Marcos rechaza declaraciones del ministro del Interior sobre sus estudiantes tras marcha.

Nos dispararon a quemarropa: Generación Z denuncia violencia policial tras muerte de manifestante.

Policías de civil armados en marcha del 15 de octubre generan polémica y cuestionamientos.

¡EXCLUSIVO! Más policías de la Dirincri participaron en marcha del 15 de octubre.

Minsa reporta 31 civiles heridos tras marcha del 15 de octubre.

Marcha del 15 de octubre: 82 policías resultaron heridos 22 permanecen internados.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.