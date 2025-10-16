GRABADO el 16-10-2025

Nos dispararon a quemarropa: Generación Z denuncia violencia policial tras muerte de manifestante

Tras confirmarse que el suboficial de la Policía Nacional, Luis Magallanes, fue quien disparó contra el cantante urbano Eduardo Ruiz Saénz durante la Gran Marcha Nacional del 15 de octubre, integrantes de la llamada Generación Z rompieron su silencio. Aseguran que agentes vestidos de civil actuaron coordinadamente con la Policía en las acciones de represión que dejaron un fallecido y varios heridos.



Jean Pierre Niño de Guzmán, uno de los jóvenes manifestantes y miembro de la brigada médica de la marcha, contó que fue víctima directa de disparos a quemarropa mientras auxiliaba a otros heridos. Un policía agarró su escopeta y me dio un impacto en el pecho. Me cayeron más de dieciocho perdigones. Eso fue intencionalmente, a quemarropa, relató.



TESTIMONIOS QUE CUESTIONAN EL PROTOCOLO POLICIAL



Niño de Guzmán afirmó haber visto cómo policías de tránsito y agentes encubiertos participaban activamente en las agresiones. Vi personas vestidas de civil colaborando con la Policía. También vi cómo golpeaban a chicos indefensos. No eran golpes comunes, eran golpes a matar, denunció.



En videos difundidos por manifestantes en redes sociales, se observa incluso a una agente de tránsito empuñando un arma durante los enfrentamientos en la avenida Abancay, escena que ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza policial en este tipo de marchas.



Carlos, otro integrante de la Generación Z, expresó su indignación tras confirmarse la autoría policial en la muerte de Ruiz. Se supone que un policía está para mantener la paz, no para quitar vidas. Disparar al corazón de un joven es inhumano, rompe el derecho fundamental a la vida, afirmó. Mientras tanto, otro manifestante continúa en estado crítico tras recibir presuntamente un disparo en la cabeza.



Los jóvenes aseguran que su lucha no ha terminado y que planean nuevas movilizaciones en los próximos días para exigir justicia por Eduardo Ruiz y el cese de la violencia policial en el país, así como también la salida de del gobierno de turno y el Congreso.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

24Horas VIVO Transportistas apagarán motores tras crimen contra chofer.

24Horas VIVO VES: permanecen en hospital víctimas de ataque a combi.

Exministros del Interior y exjefe de la DINI opinan sobre protesta que dejó un fallecido.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025.

¡Terror en Lurín! Asesinan a chofer y copiloto de combi.

Denuncian intento de manipulación en levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz por dos coroneles.

Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana.

Panamericana Televisión inicia una nueva era.

San Marcos rechaza declaraciones del ministro del Interior sobre sus estudiantes tras marcha.

Nos dispararon a quemarropa: Generación Z denuncia violencia policial tras muerte de manifestante.

Policías de civil armados en marcha del 15 de octubre generan polémica y cuestionamientos.

¡EXCLUSIVO! Más policías de la Dirincri participaron en marcha del 15 de octubre.

Minsa reporta 31 civiles heridos tras marcha del 15 de octubre.

Marcha del 15 de octubre: 82 policías resultaron heridos 22 permanecen internados.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.