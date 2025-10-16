GRABADO el 16-10-2025

Nos dispararon a quemarropa: Generación Z denuncia violencia policial tras muerte de manifestante

Tras confirmarse que el suboficial de la Policía Nacional, Luis Magallanes, fue quien disparó contra el cantante urbano Eduardo Ruiz Saénz durante la Gran Marcha Nacional del 15 de octubre, integrantes de la llamada Generación Z rompieron su silencio. Aseguran que agentes vestidos de civil actuaron coordinadamente con la Policía en las acciones de represión que dejaron un fallecido y varios heridos.

Jean Pierre Niño de Guzmán, uno de los jóvenes manifestantes y miembro de la brigada médica de la marcha, contó que fue víctima directa de disparos a quemarropa mientras auxiliaba a otros heridos. Un policía agarró su escopeta y me dio un impacto en el pecho. Me cayeron más de dieciocho perdigones. Eso fue intencionalmente, a quemarropa, relató.

TESTIMONIOS QUE CUESTIONAN EL PROTOCOLO POLICIAL

Niño de Guzmán afirmó haber visto cómo policías de tránsito y agentes encubiertos participaban activamente en las agresiones. Vi personas vestidas de civil colaborando con la Policía. También vi cómo golpeaban a chicos indefensos. No eran golpes comunes, eran golpes a matar, denunció.

En videos difundidos por manifestantes en redes sociales, se observa incluso a una agente de tránsito empuñando un arma durante los enfrentamientos en la avenida Abancay, escena que ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza policial en este tipo de marchas.

Carlos, otro integrante de la Generación Z, expresó su indignación tras confirmarse la autoría policial en la muerte de Ruiz. Se supone que un policía está para mantener la paz, no para quitar vidas. Disparar al corazón de un joven es inhumano, rompe el derecho fundamental a la vida, afirmó. Mientras tanto, otro manifestante continúa en estado crítico tras recibir presuntamente un disparo en la cabeza.

Los jóvenes aseguran que su lucha no ha terminado y que planean nuevas movilizaciones en los próximos días para exigir justicia por Eduardo Ruiz y el cese de la violencia policial en el país, así como también la salida de del gobierno de turno y el Congreso.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

24Horas VIVO Transportistas apagarán motores tras crimen contra chofer.

24Horas VIVO VES: permanecen en hospital víctimas de ataque a combi.

Exministros del Interior y exjefe de la DINI opinan sobre protesta que dejó un fallecido.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025.

¡Terror en Lurín! Asesinan a chofer y copiloto de combi.

Denuncian intento de manipulación en levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz por dos coroneles.

Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana.

Panamericana Televisión inicia una nueva era.

San Marcos rechaza declaraciones del ministro del Interior sobre sus estudiantes tras marcha.

Nos dispararon a quemarropa: Generación Z denuncia violencia policial tras muerte de manifestante.

Policías de civil armados en marcha del 15 de octubre generan polémica y cuestionamientos.

¡EXCLUSIVO! Más policías de la Dirincri participaron en marcha del 15 de octubre.

Minsa reporta 31 civiles heridos tras marcha del 15 de octubre.

Marcha del 15 de octubre: 82 policías resultaron heridos 22 permanecen internados.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025

video

24Horas VIVO Transportistas apagarán motores tras crimen contra chofer

video

24Horas VIVO VES: permanecen en hospital víctimas de ataque a combi

video

Exministros del Interior y exjefe de la DINI opinan sobre protesta que dejó un fallecido

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025

video

¡Terror en Lurín! Asesinan a chofer y copiloto de combi

video

Denuncian intento de manipulación en levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz por dos coroneles

video

Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana

video

Panamericana Televisión inicia una nueva era

video

San Marcos rechaza declaraciones del ministro del Interior sobre sus estudiantes tras marcha

video

Nos dispararon a quemarropa: Generación Z denuncia violencia policial tras muerte de manifestante

video

Policías de civil armados en marcha del 15 de octubre generan polémica y cuestionamientos

video

¡EXCLUSIVO! Más policías de la Dirincri participaron en marcha del 15 de octubre

video

Minsa reporta 31 civiles heridos tras marcha del 15 de octubre

video

Marcha del 15 de octubre: 82 policías resultaron heridos 22 permanecen internados

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 17 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo