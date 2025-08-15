GRABADO el 15-08-2025

Pisco conmemora 18 años del devastador terremoto que dejó más de 500 muertos

Este 15 de agosto se cumplen 18 años del fatídico terremoto de magnitud 7 que sacudió el sur del Perú, teniendo como epicentro la ciudad de Pisco, en Ica, y dejando más de 500 muertos y miles de damnificados.



Hoy, cientos de personas acudieron al cementerio general de Pisco para recordar a sus seres queridos. Desde muy temprano, familiares llegaron con flores y oraciones para honrar a quienes perdieron la vida en aquella tragedia.



Las actividades conmemorativas comenzaron en la mañana con la participación de autoridades locales y familiares de las víctimas. A las tres de la tarde se realizará un simulacro de sismo por el aniversario, con el fin de reforzar la preparación ante un eventual terremoto.



MISA EN HONOR A LOS FALLECIDOS



A las seis de la tarde, las campanas de la iglesia San Clemente sonarán en homenaje a las víctimas, seguidas de una misa en su memoria. Se esta manera los pisqueños recuerdan uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente del país.



Pese al paso de los años, Pisco aún muestra las secuelas del desastre: viviendas que nunca fueron reconstruidas y familias que siguen viviendo entre escombros.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 15/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

