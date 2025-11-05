GRABADO el 05-11-2025

EN VIVO RESULTADOS y REACCIÓN de ELECCIONES en NEW YORK, NUEVA JERSEY, VIRGINIA - EE.UU. Gestión

Millones de estadounidenses acuden este martes a las urnas en una jornada decisiva que pondrá a prueba el pulso electoral un año después del triunfo de Donald Trump. Las elecciones están en juego en categorías clave: alcaldías, gobernaciones y leyes locales que podrían mudar el equilibrio político del país. En particular, las carreras para la alcaldía de Nueva York, y para los gobernadores de Nueva Jersey y Virginia funcionan como termómetros del ánimo ciudadano.



En Nueva York, la contienda opone al socialista demócrata Zohran Mamdani al exgobernador Andrew Cuomo, ahora independiente. Su duelo pone en evidencia la fractura ideológica y generacional al interior del Partido Demócrata. Mientras tanto, en Nueva Jersey y Virginia, los demócratas buscan redimirse tras la derrota de Kamala Harris en las presidenciales de 2024, aspirando a retomar terreno en estados clave.



En la costa oeste, los votantes de California se pronuncian sobre la Proposición 50, una iniciativa clave que permitiría al Estado redibujar sus distritos congresionales y contrarrestar el gerrymandering republicano que ganó fuerza en Texas. Su aprobación podría redefinir el Congreso y las mayorías para los próximos ciclos electorales.



