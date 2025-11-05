SUPERLUNA 2025 EN VIVO: MIRA LA LUNA DEL CASTOR HOY 5 DE NOVIEMBRE Gestión
El firmamento nocturno de noviembre promete un espectáculo astronómico excepcional para los observadores del cielo con la llegada de una Luna Llena que también será una Superluna. Además, esta fase del satélite natural de la Tierra coincidirá con dos lluvias de meteoros. La superluna de noviembre, denominada Luna del Castor, representa un evento astronómico destacado: es la segunda superluna de tres consecutivas con las que finalizará el 2025. La Luna estará a solo 363,654 km de nuestro mundo, lo que podría convertirla en la Superluna más grande del año.
Conéctate, disfruta y comparte este espectáculo celestial en tiempo real.
noticiashoy breakingnews ciencia superluna lunacastor astronomía eventoastronómico transmisiónenvivo noviembre2025
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
EJÉRCITO Y ARMAS VENEZOLANAS BAJO VIGILANCIA DE EE.UU. I radarclips.
DETIENEN A HOMBRE QUE TOCO E INTENTÓ BESAR A LA PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM Gestión.
Impacto elecciones 2026 en créditos: Banco Pichincha analiza riesgos y oportunidades Perú CADE2025.
Este es el verdadero plan de EE. UU contra Maduro Gestión.
SUPERLUNA 2025 EN VIVO: MIRA LA LUNA DEL CASTOR HOY 5 DE NOVIEMBRE Gestión.
EN VIVO RESULTADOS y REACCIÓN de ELECCIONES en NEW YORK, NUEVA JERSEY, VIRGINIA - EE.UU. Gestión.
Sheinbaum descarta intervención armada de EE.UU. en México Gestión.
Noticias 4 de noviembre: CHINA NIEGA QUE APOYO A VENEZUELA PUEDA SER USADO POR MADURO CONTRA EEUU.
InDrive Perú: Expansión, alianzas y llegada de flota eléctrica en 2026 Gestión.
Venezuela, base de operaciones iraníes Gestión.
MADURO, ACORRALADO, SOLICITA AYUDA Y PERSIGUE OPOSITORES I radarclips.
Maduro refuerza colaboración militar con Rusia en medio de tensiones con EE.UU. Gestión.
IRÁN Y MADURO PLANEARON ATENTAR CONTRA TRUMP, AFIRMA EX OFICIAL DEL GOBIERNO DE EE.UU. RADAR24.
MADURO PRESIONA A RUSIA MIENTRAS CRECE RECHAZO LATINOAMERICANO I radar24.
MÉXICO explica el POR QUÉ aceptó el ASILO para BETSSY CHÁVEZ y rechaza decisión de PERÚ Gestión.
Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.