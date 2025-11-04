GRABADO el 04-11-2025

Sheinbaum descarta intervención armada de EE.UU. en México Gestión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que no permitirá una posible intervención armada de EstadosUnidos en territorio mexicano, luego de reportes de prensa según los cuales el presidente estadounidense Donald Trump estaría considerando enviar tropas para combatir a los cárteles de droga.

Sheinbaum enfatizó que México defenderá su soberanía y que no va a ocurrir una operación militar estadounidense sin su consentimiento, subrayando que cualquier cooperación deberá respetar el marco de entendimiento bilateral vigente.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

