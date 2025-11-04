Sheinbaum descarta intervención armada de EE.UU. en México Gestión
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que no permitirá una posible intervención armada de EstadosUnidos en territorio mexicano, luego de reportes de prensa según los cuales el presidente estadounidense Donald Trump estaría considerando enviar tropas para combatir a los cárteles de droga.
Sheinbaum enfatizó que México defenderá su soberanía y que no va a ocurrir una operación militar estadounidense sin su consentimiento, subrayando que cualquier cooperación deberá respetar el marco de entendimiento bilateral vigente.
Sheinbaum descarta intervención armada de EE.UU. en México
