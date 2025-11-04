InDrive Perú: Expansión, alianzas y llegada de flota eléctrica en 2026 Gestión
CADE2025 ¿Cómo inDrive planea convertirse en la primera super app de Perú? Senya Andreev, country manager, explica sus alianzas estratégicas, nuevos servicios y el lanzamiento de flota eléctrica en 2026
Mira la entrevista exclusiva con Senya Andreev, country manager. Desde CADE2025, comparte los avances, alianzas clave y las próximas apuestas de inDrive en movilidad y electromovilidad.
Josimar Cóndor, Subeditor de Negocios de Diario Gestión.
