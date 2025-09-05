ÚLTIMAHORA: TRUMP aumentará ATAQUES contra VENEZUELA: VA a DECLARAR la GUERRA LR
Altos funcionarios de la administración de Donald Trump aseguraron que el presidente de Estados Unidos continuará con la autorización de operaciones militares contra grupos de narcotraficantes en el mar Caribe, luego de la muerte de once personas a bordo de una embarcación que supuestamente partió desde Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, declararon que el reciente ataque balístico marca el inicio de una serie de acciones para frenar el flujo ilegal de drogas y enfrentar a organizaciones criminales consideradas narcoterroristas, como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. Tal vez esté ocurriendo ahora mismo, no lo sé, pero el punto es que el presidente de Estados Unidos va a declarar la guerra a las organizaciones narcoterroristas, declararon.
eeuu venezuela trump maduro caribe tensionmilitarenelcaribe carteldelossoles
TE PUEDE INTERESAR
Este el el PODER MILITAR de VENEZUELA: ¿Podrá ENFRENTAR una INVASIÓN de EE.UU.? https://youtu.be/0itz1W1OrI
VENEZUELA ACUSA a EE.UU. de EJECUCINES SUMARIAS tras ATAQUE en el CARIBE https://youtu.be/vNwOXV7vXLI
EE. UU. promete seguir su campaña contra el narcotráfico en Venezuela https://youtu.be/PBafzaiuX7Y
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
LaRepública
eeuu
venezuela
trump
maduro
marco rubio
marco rubio maduro
pete hegseth
poder militar venezuela
ee. uu. va a declarar la guerra
carteles ligados a venezuela
barco con drogas de venezuela
eeuu ataca barco con drogas de venezuela
eeuu ataca barco de venezuela
petróleo venezuela
venezuela petroleo eeuu
eeuu petroleo venezuela
eeuu ataca buque de venezuela
eeuu ataca buque de drogas de venezuela
eeuu ataca buque de venezuela en el caribe
ataque a buque en el caribe
guerra eeuu venezuela
donald trump
nicolas maduro
eeuu vs venezuela
buques de venezuela caribe
tensión militar en el caribe
Desde La República - LR+
¡OTRA NOCHE DE TERROR EN TRUJILLO! Ciudadanos viven atemorizados tras detonaciones HLR.
¿Qué significa ser un desplazado interno? CompatriotasAdoptivos NewsLR.
VENEZUELA acusa a MARCO RUBIO de usar una lógica nazi y gangsteril NewsLR.
Barristas incendian exteriores del estadio Matute en La Victoria.
EN VIVO con el Dr. Angulo: consejos que pueden cambiar tu relación.
Banda ecuatoriana Los Choneros desafía a la PNP en frontera de Perú.
CORONEL HARVEY COLCHADO DENUNCIA AMENAZAS DE MURTE Arde Troya con JULIANA OXENFORD.
Cámaras captan as3sinato de jalador en la av. Faucett.
¡URGENTE! PJ evaluará nuevamente si Betssy Chávez vuele a prisión tras decisión del TC HLR.
Aviones de combate VENEZOLANOS desafían a buque militar estadounidense NewsLR.
ÚLTIMAHORA: TRUMP aumentará ATAQUES contra VENEZUELA: VA a DECLARAR la GUERRA LR.
Nuevo sismo sacude AFGANISTÁN mientras la cifra de muertos supera los 2.200 NewsLR.
Terror en Trujillo: detonan explosivo y destruyen vivienda cerca al Centro Histórico LR.
Salieron de PRISIÓN y clima de CAMPAÑA ELECTORAL Sin Guion con Rosa María Palacios.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 05 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.
Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.