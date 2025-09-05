GRABADO el 05-09-2025

ÚLTIMAHORA: TRUMP aumentará ATAQUES contra VENEZUELA: VA a DECLARAR la GUERRA LR

Altos funcionarios de la administración de Donald Trump aseguraron que el presidente de Estados Unidos continuará con la autorización de operaciones militares contra grupos de narcotraficantes en el mar Caribe, luego de la muerte de once personas a bordo de una embarcación que supuestamente partió desde Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, declararon que el reciente ataque balístico marca el inicio de una serie de acciones para frenar el flujo ilegal de drogas y enfrentar a organizaciones criminales consideradas narcoterroristas, como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. Tal vez esté ocurriendo ahora mismo, no lo sé, pero el punto es que el presidente de Estados Unidos va a declarar la guerra a las organizaciones narcoterroristas, declararon.

