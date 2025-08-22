GRABADO el 22-08-2025

Cae presunto sicario con fusiles de guerra en Chincha

En Chincha la Policía Nacional, a través de la Brigada Especial Contra el Crimen de San Juan de Lurigancho y la División Policial de Chincha, ejecutó un operativo en el distrito de Pueblo logrando la captura de un sujeto identificado como Steven Albert Castillo Loza, conocido como alias Memín, de 36 años.



Este sujeto sería un presunto integrante de la organización criminal Los nuevos injertos del Cono Norte, y fue intervenido dentro de una vivienda en la que almacenaba un arsenal de armas de guerra, entre ellos dos fusiles de largo alcance, dos pistolas Glock y más de 500 cartuchos de distintos calibres.



ARMAMENTO SERÍA DE LA MINERÍA ILEGAL



El coronel Javier Suárez Tiburcio, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de SJL señaló que posiblemente este armamento incautado haya sido alquilado a bandas criminales.



Cabe señalar que, las primeras investigaciones revelan que el armamento de guerra encontrado en posesión de alias "Memín" habría ingresado por la frontera, pues dicho material es usado comúnmente en zonas de minería ilegal.

Desde 24 Horas

