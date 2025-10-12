GRABADO el 12-10-2025

Trump envía mensaje conciliador a China por arancel adicional del 100 El Comercio

Tras anunciar un arancel adicional del 100  a China, Donald Trump cambió este domingo su tono y afirmó que Estados Unidos desea ayudar al gigante asiático, no dañarlo. Sus declaraciones llegan luego de que sus amenazas y un posible aplazamiento de la reunión con Xi Jinping provocaran caídas en Wall Street.

Aunque los gravámenes y controles de exportación entrarán en vigor el 1 de noviembre, Trump pidió calma: ¡no se preocupen por China, todo estará bien! El Ministerio de Comercio chino rechazó las amenazas tildándolas de doble moral y advirtió que ese no es el camino para tratar con Pekín.

