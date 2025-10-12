GRABADO el 12-10-2025

Trump envía mensaje conciliador a China por arancel adicional del 100 El Comercio

Tras anunciar un arancel adicional del 100 a China, Donald Trump cambió este domingo su tono y afirmó que Estados Unidos desea ayudar al gigante asiático, no dañarlo. Sus declaraciones llegan luego de que sus amenazas y un posible aplazamiento de la reunión con Xi Jinping provocaran caídas en Wall Street.



Aunque los gravámenes y controles de exportación entrarán en vigor el 1 de noviembre, Trump pidió calma: ¡no se preocupen por China, todo estará bien! El Ministerio de Comercio chino rechazó las amenazas tildándolas de doble moral y advirtió que ese no es el camino para tratar con Pekín.



noticiashoy breakingnews Trump China aranceles comercio relacionesinternacionales economía conflictocomercial reconciliación



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Trump tono conciliador China

arancel del 100 EE. UU.

amenaza arancelaria China

relaciones EE. UU. China

ministerio comercio chino

doble moral acusación

mercados caen Wall Street

controles exportación EE. UU.

reunión Trump Xi Jinping

conflicto comercial global

discurso moderado Trump

respuesta China firme

impacto económico aranceles

mercados financieros tensión

estrategia diplomática EE. UU.

amenazas y concesiones

retórica comercial internacional

proteccionismo vs diálogo

percepción global Trump

escalada o reapaciguamiento

Desde EL COMERCIO

LAS IMPLICANCIAS DE LA RENUNCIA DE LÓPEZ ALIAGA A LA ALCALDÍA, ¿QUÉ VA A PASAR? EN VIVO.

EN VIVO: TRUMP LLEGA A EGIPTO PARA LA FIRMA DE LA PAZ EN GAZA El Comercio.

Trump envía mensaje conciliador a China por arancel adicional del 100 El Comercio.

Israel preparado para recibir rehenes liberados por Hamás este lunes El Comercio.

Incendio en Pamplona Alta deja más de 700 damnificados y 100 viviendas quemadas El Comercio.

Abogado de Boluarte: A un delincuente le dan más tiempo para defenderse que a Dina El Comercio.

Donald Trump revela conversación con María Corina Machado tras el Nobel de la Paz El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA: EL VERDADERO 'PLAN CERCO' TRAS LA BALACERA EN CHORRILLOS Pasa en la Calle.

Las investigaciones fiscales que enfrenta Dina Boluarte tras la vacancia El Comercio.

Venezuela denuncia ante la ONU agresión militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

PERÚ VS CHILE EN VIVO PARTIDO AMISTOSO 2025 El Comercio.

¿Quién es José Jerí?: el controversial e inesperado presidente que sucede a Dina El Comercio.

DESDE CHORRILLOS: RECONSTRUIMOS EL ATENTADO CONTRA AGUA MARINA Pasa en la Calle.

Cronología de María Corina Machado: de Súmate a su histórico Premio Nobel de la Paz El Comercio.

Reacciones en Venezuela y el mundo tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado El Comercio.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.