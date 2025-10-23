GRABADO el 23-10-2025

NOTICIAS PERÚ 23 DE OCTUBRE: VOTO DE CONFIANZA A ÁLVAREZ, JERÍ EN OPERATIVO DEL CALLAO Y MÁS

Hoy, jueves 23 de octubre, repasamos las noticias más importantes del Perú en solo cinco minutos. El Gabinete Ministerial liderado por Ernesto Álvarez recibió el voto de confianza en el Congreso con 79 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones. En su exposición, el primer ministro adelantó que solicitarán facultades para legislar en seguridad ciudadana, además de impulsar la economía, la reconciliación nacional y una transición democrática ordenada.



En paralelo, el presidente José Jerí lideró un operativo nocturno en el Callao, como parte del nuevo estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Durante la jornada, visitó la central de monitoreo municipal, recorrió zonas sensibles como los Barracones y supervisó el trabajo de las fuerzas del orden.



En el plano judicial, la Junta Nacional de Justicia decidió mantener suspendida a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, desoyendo el fallo del Poder Judicial que anulaba su sanción. Por ahora, Tomás Gálvez continuará al frente del Ministerio Público.



Y en medio de las acciones contra la inseguridad, el Callao fue escenario de dos balaceras que dejaron al menos siete heridos en las primeras horas del estado de emergencia. Las causas aún están bajo investigación.



Además, un nuevo proyecto legislativo propone el cierre progresivo de los zoológicos públicos del país, como el Parque de las Leyendas y el de Huachipa, para adecuarse a estándares internacionales de protección animal.



Todo esto y más, en nuestro resumen informativo.



¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el país? Déjalo en los comentarios y suscríbete para mantenerte informado cada día. Esto fue Perú en 5 minutos.



