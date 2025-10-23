GRABADO el 23-10-2025

Con 79 votos Congreso le otorgó la confianza al Gabinete de Ernesto Álvarez Mirada de fondo

El voto de confianza que el Congreso le otorgó al GabinetedeErnestoÁlvarez y los cuatro ejes de gobierno presentados por el primer ministro ante el Parlamento son analizados por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Miradadefondo" de este jueves 23 de octubre.



