PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Rosa María Palacios hoy en SinGuion: Keiko Fujimori lidera plancha presidencial de Fuerza Popular acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres. ¿Qué hay detrás de esta fórmula? Mientras tanto, se oficializa la plancha de Renovación Popular y analizamos las nuevas promesas de Rafael López Aliaga. Además, Reniec, la PNP y otras instituciones en la mira por violaciones de derechos.



