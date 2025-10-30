GRABADO el 30-10-2025

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
Rosa María Palacios hoy en SinGuion: Keiko Fujimori lidera plancha presidencial de Fuerza Popular acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres. ¿Qué hay detrás de esta fórmula? Mientras tanto, se oficializa la plancha de Renovación Popular y analizamos las nuevas promesas de Rafael López Aliaga. Además, Reniec, la PNP y otras instituciones en la mira por violaciones de derechos.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

