GRABADO el 11-09-2025

Plan Independencia 200: ¿de qué trata la estrategia de Maduro contra EE.UU.? LR

Venezuela lanzó la Operación Independencia 200 en 284 frentes militares, con Nicolás Maduro denunciando una amenaza de Estados Unidos tras el despliegue de buques en el Caribe. El mandatario aseguró que la Fuerza Armada y la Milicia Bolivariana ya ocupan posiciones estratégicas en todo el país.

La tensión escaló después de que fuerzas estadounidenses destruyeran una lancha venezolana y Trump respondiera con refuerzos militares en Puerto Rico. El gobierno de Caracas habla de asedio, mientras Washington insiste en que se trata de maniobras contra el narcotráfico.



