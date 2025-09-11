GRABADO el 11-09-2025

¡CRUZÓ LA LÍNEA! López Aliaga arremete contra Gustavo Gorriti con amenaza de muerte HLR

El alcalde de Lima generó controversia al amenazar de muerte al periodista Gustavo Gorriti, calificándolo de terruco urbano y sugiriendo que debería ser juzgado por un tribunal militar. Estas declaraciones se suman a una serie de ataques hacia Gorriti, quien ha sido blanco de campañas de estigmatización y amenazas desde 2019.


Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

