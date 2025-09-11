GRABADO el 11-09-2025

TRUMP pide PENA DE MU3RT para el asesin de la joven ucraniana newslr

Trump exigió la pena de muerte para Decarlos Brown, acusado de asesinar a la joven ucraniana Irina Zarutska en un tren de Carolina del Norte.



El caso reabre el debate sobre la pena capital en EE.UU., justo cuando Trump reinstauró las ejecuciones federales tras años de suspensión.



¿Crees que Trump logrará imponer la pena de muerte en este caso? ¡Te leemos!



