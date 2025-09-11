GRABADO el 11-09-2025

Hasta dos horas de cola para realizar trámites de Reniec en Miraflores EnVivoLR

Realizar trámites para obtener el duplicado o renovación del documento de identidad se ha vuelto una odisea para decenas de ciudadanos que acuden a la sede de la Reniec en Miraflores. Un recorrido de La República reveló que el tiempo de espera supera las dos horas. La demora se debería a la falta de más oficinas en la zona sur de Lima, motivo por el que ciento de ciudadanos de distritos como Barranco, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, entre otros, acuden a esta sede miraflorina para realizar su trámite.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO:



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú



Reniec

Largas colas

Miraflores

Marisela Puicón EN VIVO: su nueva vida en Estados Unidos lejos de la televisión peruana.

¡ALERTA! Betssy Chávez: Fiscalía solicita 12 meses de impedimento de salida del país HLR.

¿Quién es el HOMBRE más RICO del mundo tras destronar a ELON MUSK? newslr.

¡CRUZÓ LA LÍNEA! López Aliaga arremete contra Gustavo Gorriti con amenaza de muerte HLR.

Hasta dos horas de cola para realizar trámites de Reniec en Miraflores EnVivoLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 12/09/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 12/09/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 12/09/25 La República - LR.

Plan Independencia 200: ¿de qué trata la estrategia de Maduro contra EE.UU.? LR.

¡INDIGNANTE! Trenes de López Aliaga necesitan millones en reparaciones HLR.

¡A PREPARARSE! Todo lo que cambiará con la reforma de pensiones en Perú HLR.

CHILE: así fue el CHOQUE entre KAST y JARA, que remeció el PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL LR.

CURWEN EN VIVO: el nuevo jale de La República lo cuenta todo EnDirectoLR.

TRUMP pide PENA DE MU3RT para el asesin de la joven ucraniana newslr.

¡REVELADOR! María Corina Machado confirma vínculo directo con el Gobierno de Trump HLR.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.