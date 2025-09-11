GRABADO el 11-09-2025

CHILE: así fue el CHOQUE entre KAST y JARA, que remeció el PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL

DEBATE PRESIDENCIAL en CHILE El primer debate televisado rumbo a las elecciones en Chile reunió a los ocho aspirantes a La Moneda, pero los duelos entre José Antonio Kast y Jeannette Jara dominaron la jornada. Las diferencias en seguridad y migración fueron protagonistas: Kast defendió su propuesta de levantar una zanja en la frontera norte y admitió portar un revólver para defensa personal, mientras Jara planteó un empadronamiento de migrantes y la creación de una Agencia Nacional de Control de Armas.
