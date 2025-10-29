PARO de Transporte este 4 de noviembre: ¿Qué líneas acatarán la medida? LR
Un nuevo paro de transportistas fue convocado para el martes 4 de noviembre en respuesta a los recientes asesinatos de José Johnny Esqueche Ningles, conocido como Brujito, y Leoncio Sandoval Castro.
