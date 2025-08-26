GRABADO el 26-08-2025

PARAGUAY advierte: ¡NO VIAJES a VENEZUELA! NewsLR Venezuela Paraguay

¿Pensando en viajar a Venezuela? El Gobierno de Paraguay acaba de emitir una advertencia oficial recomendando a sus ciudadanos no viajar al país caribeño debido a la delicada situación política, social y de seguridad.

La Cancillería paraguaya recordó que no existe embajada ni consulado en Caracas, lo que significa que en caso de emergencia no habría asistencia consular disponible.

Esta advertencia surge en medio de la ruptura diplomática entre Asunción y Caracas, luego del respaldo del presidente Santiago Peña a un líder opositor venezolano y la respuesta de Nicolás Maduro retirando al personal diplomático paraguayo.

A esto se suma un contexto internacional aún más preocupante: Paraguay declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, mientras que Estados Unidos ha reforzado su presencia en la región para combatir al mismo grupo.

En este video te contamos los motivos detrás de esta alerta, los riesgos de viajar a Venezuela en este momento y lo que significa para los ciudadanos paraguayos y extranjeros.

¿Qué harías tú? ¿Viajarías pese a la advertencia o seguirías las recomendaciones oficiales? Déjanos tu opinión en los comentarios.

