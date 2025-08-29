¡DURA REALIDAD! Peruanos sin SEGURO MÉDICO destinan cerca de S/444 al mes en SALUD HLR
Un tercio de los peruanos no cuenta con seguro médico, lo que obliga a muchos hogares a endeudarse para poder cubrir los gastos de salud.
salud seguros peru
