GRABADO el 29-08-2025

Los gemelos Paletazo califican looks de streamers peruanos EN VIVO desde La República

GEMELOS PALETAZO EN VIVO Juan y Miguel Barbarán, conocidos en el mundo de la farándula y la belleza como "Los gemelos Paletazo", visitan el set de La República para calificar el look de los streamers peruanos más populares del momento.



gemelos paletazo

gemelos paletazo ouke

gemelos paletazo en jb

los gemelos paletazo amor amor amor

juan y miguel barbaran

entrevista gemelos paletazo

farandula peruana

television peruana

chismes farandula

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 01/09/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 01/09/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 01/09/25 La República - LR.

Casa Blanca despotrica contra Nicolás Maduro: Venezuela es un cartel del narcotráfico LR.

Petro envía 25.000 militares al Catatumbo y estalla la polémica LR.

HELADAS EN PERÚ: SENAMHI advierte FRÍO EXTREMO de HASTA 20 C en VARIAS REGIONES LR.

Alistan NUEVAS SANCIONES contra IRÁN si no FRENA su PROGRAMA NUCLEAR LR.

¿Martín Vizcarra continuará cumpliendo prisión preventiva en penal de Barbadillo? EnVivoLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

LOS TRENES DE PORKY Y DELIA ESPINOZA DENUNCIADA POR BENAVIDES Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

MARTÍN VIZCARRA: inicia audiencia de apelación contra PRISIÓN PREVENTIVA en su contra HLR.

¡DURA REALIDAD! Peruanos sin SEGURO MÉDICO destinan cerca de S/444 al mes en SALUD HLR.

Terror en SJL: Policía investiga triple homicidio EnVivoLR.

Los gemelos Paletazo califican looks de streamers peruanos EN VIVO desde La República.

¡EXCLUSIVO! Guillermo Bermejo se lanza como candidato presidencial para 2026 HLR.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.