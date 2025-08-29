Alistan NUEVAS SANCIONES contra IRÁN si no FRENA su PROGRAMA NUCLEAR LR
Irán podría enfrentar el restablecimiento de sanciones internacionales en octubre si no detiene su programa nuclear. El mecanismo Snapback, previsto en el acuerdo de 2015, permitiría imponer un embargo de armas, restricciones financieras y un aislamiento económico casi total, con el respaldo de Estados Unidos y sus aliados europeos.
Aunque se abrió una instancia de negociación de 30 días en la ONU, el líder supremo Ali Khamenei mantiene una postura firme. Si no hay concesiones, Teherán quedará aún más aislado y bajo la sospecha internacional de avanzar hacia la bomba nuclear.
iran programanuclear iranprogramanuclear onu eeuu alijamenei
TE PUEDE INTERESAR
MADURO dice PREPARARSE "PARA LO PEOR" tras AMENAZA NUCLEAR de EE.UU. https://youtu.be/Yfl-bWLZ6tA
MADURO asegura que VENEZUELA cuenta con SOLIDARIDAD MUNDIAL ante AMENAZA NUCLEAR de EE.UU. https://youtu.be/jcy3MpEDbYk
¿Quién es AZRUDDIN MOHAMED, el candidato a la PRESIDENCIA DE GUYANA que fue VETADO en EE.UU. https://youtu.be/gv5BW1UJf-A
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
iran
iran programa nuclear
programa nuclear de iran
iran amenazas
estados unidos amenaza a irán
lider supremo ali jamenei
ali jamenei
ali jamenei iran
irán guerra
mecanismo snapback
snapback
iran nuevas sanciones
nuevas sanciones a iran
nuevas sanciones a iran programa nuclear
onu
onu iran
onu sanciones iran
Desde La República - LR+
DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 01/09/25 La República - LR.
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 01/09/25 La República - LR.
SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 01/09/25 La República - LR.
Casa Blanca despotrica contra Nicolás Maduro: Venezuela es un cartel del narcotráfico LR.
Petro envía 25.000 militares al Catatumbo y estalla la polémica LR.
HELADAS EN PERÚ: SENAMHI advierte FRÍO EXTREMO de HASTA 20 C en VARIAS REGIONES LR.
Alistan NUEVAS SANCIONES contra IRÁN si no FRENA su PROGRAMA NUCLEAR LR.
¿Martín Vizcarra continuará cumpliendo prisión preventiva en penal de Barbadillo? EnVivoLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de agosto de 2025 EnDirectoLR.
LOS TRENES DE PORKY Y DELIA ESPINOZA DENUNCIADA POR BENAVIDES Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.
MARTÍN VIZCARRA: inicia audiencia de apelación contra PRISIÓN PREVENTIVA en su contra HLR.
¡DURA REALIDAD! Peruanos sin SEGURO MÉDICO destinan cerca de S/444 al mes en SALUD HLR.
Terror en SJL: Policía investiga triple homicidio EnVivoLR.
Los gemelos Paletazo califican looks de streamers peruanos EN VIVO desde La República.
¡EXCLUSIVO! Guillermo Bermejo se lanza como candidato presidencial para 2026 HLR.
Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.