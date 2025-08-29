GRABADO el 29-08-2025

Alistan NUEVAS SANCIONES contra IRÁN si no FRENA su PROGRAMA NUCLEAR LR

Irán podría enfrentar el restablecimiento de sanciones internacionales en octubre si no detiene su programa nuclear. El mecanismo Snapback, previsto en el acuerdo de 2015, permitiría imponer un embargo de armas, restricciones financieras y un aislamiento económico casi total, con el respaldo de Estados Unidos y sus aliados europeos.
Aunque se abrió una instancia de negociación de 30 días en la ONU, el líder supremo Ali Khamenei mantiene una postura firme. Si no hay concesiones, Teherán quedará aún más aislado y bajo la sospecha internacional de avanzar hacia la bomba nuclear.
