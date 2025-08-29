GRABADO el 29-08-2025

Terror en SJL: Policía investiga triple homicidio

La noche del jueves 28 de agosto, un ataque armado dejó tres personas muertas en el boulevard de Zárate, en San Juan de Lurigancho. Las víctimas eran el sonidista, administrador y propietario de dos conocidas discotecas de la zona. La Policía maneja dos hipótesis principales sobre el móvil del crimen. La primera sugiere una posible disputa por el control de clientes, debido a que Saúl Cayllaga, propietario de los locales, organizaba concurridas fiestas chicha que atraían a gran cantidad de público. La segunda hipótesis está vinculada al proceso judicial que enfrentaba el empresario, relacionado con sus antecedentes penales.





