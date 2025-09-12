GRABADO el 12-09-2025

¿Qué ocurrirá con tu pensión?: reforma de AFP impactará a millones de aportantes TQH EN VIVO

En este episodio de Tenemos que Hablar, analizamos el impacto de la reforma previsional recientemente reglamentada por el MEF. La norma, que entró en vigencia tras la publicación del reglamento, restringe el retiro del 95,5 de fondos de AFP para afiliados menores de 40 años. Solo quienes tengan 40 o más al momento de entrada en vigor podrán acceder a este beneficio al jubilarse.



Además, explicamos qué significa la nueva exigencia de aportar 240 meses para acceder a una pensión mínima en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). ¿Estamos ante una mejora del sistema o una limitación de derechos previsionales? Entérate aquí.



noticiashoy breakingnews economía pensiones AFP MEF reformaprevisional sistemaprevisional retiro955 tenemosquehablar



4:41 Inicio del programa

17:00 Entrevista a Enrique Castellanos, profesor de economía de la UP

47:15 Entrevista a Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra



Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



MEF

reforma previsional

AFP

retiro 95,5

ley de modernización

menores de 40 años

sistema previsional

pensión mínima

240 meses de aporte

SPP

Sistema Privado de Pensiones

jubilación anticipada

Régimen Especial de Jubilación

Reja

reglamento MEF pensiones

cuenta individual de capitalización

restricciones de retiro

edad jubilación AFP

tenemos que hablar podcast

noticias de pensiones

Desde EL COMERCIO

Gobierno de Maduro amenaza a EE.UU. con una "guerra revolucionaria" El Comercio.

¿Qué ocurrirá con tu pensión?: reforma de AFP impactará a millones de aportantes TQH EN VIVO.

Detienen a sospechoso del crimen de Charlie Kirk: ¿se enfrentará a la pena de muerte? El Comercio.

VECINOS DE SURCO PIDEN MEJORAS EN LA VÍA EXPRESA SUR PELC.

¿Quién disparó a Charlie Kirk? Todo lo que se sabe del arresto al principal sospechoso El Comercio.

¡ESTAMOS EMPATANDO GENTE! UNO MÁS ENVIVO.

Congreso archiva denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protestas Mirada de fondo.

¿GONZALETE REGRESA? UNO MÁS ENVIVO.

Charlie Kirk muer en mitin en Utah: Trump declara duelo nacional en EE.UU. TQH EN VIVO.

IRL: LO QUE NADIE TE MUESTRA DE LA NUEVA VÍA EXPRESA SUR PELC EN VIVO.

¿Por qué se desato el caos en Francia tras el ajuste económico de Macron? El Comercio.

Pete Hegseth dice que EE.UU. destruirá a los 'narcos' de Venezuela El Comercio.

Charlie Kirk: FBI difunde fotos del posible homicida y ofrece 100 mil dólares El Comercio.

¿Quién era Charlie Kirk y por qué fue un gran aliado de Trump? El Comercio.

Esto dice la polémica carta que Trump le habría escrito a Epstein El Comercio.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.