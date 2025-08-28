GRABADO el 28-08-2025

Entrevista a la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza

EnVivo: Conversamos con la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) Ana Peña Cardoza, sobre las acciones y plan de trabajo para fortalecer el sector. Además, cómo es la intervención del MIMP en el caso de Sheyla Gutierrez, peruana que fue asesinada en Estados Unidos, y deja en la orfandad a tres menores de edad.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

¡Con orgullo! Así celebró Tacna sus 96 años de reincorporación al Perú.

Fonavi: ya puedes cobrar si estás en el cuarto grupo de reintegro..

Andina en Regiones: restaurarán Santuario Nuestra Señora de Guadalupe.

Entrevista a la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza.

Entrevista a la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza.

Fonavi: Pago del reintegro al cuarto grupo.

Las 5 del día: PJ dictará fallo contra expresidente Alejandro Toledo por caso Ecoteva.

Servicio de agua y saneamiento : proyecto para regularizar costos de tarifas y subsidios.

Entrevista a la nueva ministra del MIDIS Fanny Montellanos.

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP.

Inicia plan de desvío vehicular en av. Ramiro Prialé, por la megaobra bypass Las Torres..

AFP: Nueva ley que permite invertir más en el extranjero ¿beneficia a los afiliados?.

Andina en Regiones: Hospital de Cusco inaugura nuevo banco de sangre tipo II.

Cierre de puertos por intensos oleajes en el litoral peruano.

Procesión de la Bandera en Tacna: significado de esta patriótica tradición.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.