Policía impide ingreso de 20 buses al centro de Lima durante paro de transportistas

El paro de transportistas llegó hasta el centro de Lima, donde cientos de conductores se movilizaron por las calles exigiendo al Gobierno mayor seguridad frente al incremento de extorsiones que ya ha dejado varias víctimas, especialmente choferes que se negaron a pagar cupos a bandas criminales.



Este jueves, mientras gran parte de las unidades acataban la medida, algunos choferes decidieron continuar con sus labores diarias. Sin embargo, en su trayecto sufrieron ataques con clavos en las llantas para obligarlos a sumarse a la protesta. A la par, la Policía Nacional impidió el avance de varias unidades hacia el centro de la capital, como ocurrió en la avenida Salaverry.



De acuerdo con algunos choferes, la Policía cerró el ingreso hacia el centro de Lima y pidió retornaran a sus rutas iniciales. Los choferes de la zona de Chosica señalaron que intentaron sumarse a la movilización, pero fueron obligados a regresar a su base tras el bloqueo policial.



En total, unas 20 unidades pretendían ingresar al centro de Lima, pero se les impidió continuar, por lo que tuvieron que dispersarse por distintos sectores y retornar a Chosica. El objetivo era llegar hasta la avenida Abancay y luego al Congreso, donde otros transportistas sí lograron llegar a pie.



TRANSPORTISTAS ADVIERTEN NO TRABAJAR ESTE FIN DE SEMANA



Los choferes no descartaron continuar con las protestas este viernes y suspender nuevamente sus labores, aunque precisaron que definirán su posición en coordinación con sus dirigentes. Vamos a coordinar con todos los representantes, de acuerdo con eso tomaremos la decisión. Sí o sí llegaremos al Congreso, aseguró uno de los transportistas.





