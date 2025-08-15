GRABADO el 15-08-2025

Congreso aprueba reducir Impuesto a la Renta para agroexportadores del 29,5 al 15

El Pleno del Congreso aprobó la reducción del Impuesto a la Renta para el sector agroexportador, que pasará del 29,5 al 15. Según estimaciones oficiales, la medida significará que el Estado dejará de recaudar cerca de 7 mil millones de soles anuales.



La propuesta legislativa, respaldada por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.



El gremio sostiene que este cambio incentivará la inversión privada, aumentará la competitividad internacional y beneficiará la generación de empleo en el sector.



¿Quiénes se beneficiarán realmente?



La aprobación reabre el debate sobre si este beneficio tributario impactará de manera directa en los trabajadores, especialmente en el sector informal y en aquellos que en 2020 protagonizaron movilizaciones en Ica y La Libertad exigiendo mejores salarios y condiciones laborales básicas.

