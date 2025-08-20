GRABADO el 20-08-2025

Virú: así era la casa de un personaje de élite 100 años a.C.

Como parte de la investigación que busca entender el uso del fuego en los diferentes periodos y sociedades que se desarrollaron en el valle de la provincia de Virú, región La Libertad, un equipo de arqueólogos peruanos halló en la huaca Amalia evidencia de lo que habría sido la residencia de un personaje importante, que vivió entre los años 100 antes de Cristo hasta el 700 de nuestra era.











