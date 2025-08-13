GRABADO el 13-08-2025

24 HORAS EDICIÓN MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025

Camión volcó en la Panamericana Norte.

Conozca todo sobre la eliminación de tatuajes con láser.

Boluarte promulga ley de amnistía para policías y militares: "El Perú está honra a sus defensores".

José Jerí: Fiscalía archiva denuncia contra presidente del Congreso por violación sexual.

César Acuña revela haber tenido contacto con Dios: Me dijo que iba a cuidarme.

ATU destruye más de 150 vehículos informales: destrozan el "Anconero" con más de S/183 mil en multas.

Sismo de 5.5 sacudió Chimbote: fuerte temblor genera alarma entre ancashinos.

San Martín: Delincuentes roban 200 mil soles a empresario que había retirado del banco.

Hallan muerto a censista dentro de vivienda en Tarapoto: hay tres intervenidos.

¡Visita especial de Dina Boluarte al distrito de Santa Rosa en Loreto! .

Fiscal Juárez Atoche afirma en juicio que Martín Vizcarra recibió sobornos de Obrainsa.

Familia de joven asesinado en pelea de barristas sospecha de la Policía.

Un muerto y un herido deja enfrentamiento entre presuntos barristas en SJL.

Ola de asaltos en Lima Sur: robos de vehículos, atracos al paso y asalto en manada a barbería.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

