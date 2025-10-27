GRABADO el 27-10-2025

La deuda millonaria del Estado peruano

Lo más preocupante es el arbitraje que se viene por 2700 millones de dólares contra el Estado peruano, declaró Juan Carlos Salinas, abogado.
Revisa la entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?vEDadn8X13gc
Un extorsionadr fue capturado mientras exigía cupo a un trabajador de una farmacia, en el Agustino..

JERÍ: vuelve SODA STEREO, que PAJA TresxSiete 183.

EL OTRO CANDIDATO DE AP JULIO CHÁVEZ PERÚ 2026.

LOS ACUÑA EN TABLERO HÉCTOR ACUÑA PERÚ 2026.

ARBITRAJES JAQUEAN A PORKY DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SALINAS PERÚ 2026.

JERÍ EN PENALES Y COMISARÍAS VICENTE ROMERO PERÚ 2026.

Pedro Castillo amenaza con sobres guardados que comprometerían a congresistas.

Maduro lanza pedido en inglés a Trump en medio de conflicto diplomático.

EL TC SALVA A FUJIMORI WILFREDO PEDRAZA PERÚ 2026.

Municipalidad de Surco denuncia nueva agresión desde vivienda de la congresista María Acuña.

Horror en SJL: Madre e hija pierden la vida tras resistirse a robo.

Terror en Huancayo: sujeto con aparentes problemas mentales toma de rehén a obstetra.

Un joven de dieciocho años asaltó y apuñaló a madre e hija por robarles un teléfono celular..

Cristian Castro empezó su visita con una divertida pichanga entre sus clubes de fans..

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

