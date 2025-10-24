GRABADO el 24-10-2025

Horror en SJL: Madre e hija pierden la vida tras resistirse a robo

Diana Harter Portella (53) y su hija Litzy Espinoza Harter (30) fueron asesinad4s con arm4 blanca cuando delincuentes trataron de robarles sus celulares. La joven murió en el bus, mientras que su madre perdió la vida al llegar al hospital. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a uno de los atacantes, un joven de 18 años, junto con un cómplice menor de edad. Ambos fueron intervenidos por la policía.
Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

