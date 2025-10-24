Horror en SJL: Madre e hija pierden la vida tras resistirse a robo
Diana Harter Portella (53) y su hija Litzy Espinoza Harter (30) fueron asesinad4s con arm4 blanca cuando delincuentes trataron de robarles sus celulares. La joven murió en el bus, mientras que su madre perdió la vida al llegar al hospital. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a uno de los atacantes, un joven de 18 años, junto con un cómplice menor de edad. Ambos fueron intervenidos por la policía.
Entérate de más en: caretas.pe
Canal de difusión WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029ValGpZ08PgsQxHd5zg3W
Canal de difusión Facebook:https://m.me/j/AbbiFk4WWmP54M/
actualidad esnoticia nacional noticia SJL Inseguridad Perú Caretas
Desde Revista CARETAS
EL TC SALVA A FUJIMORI WILFREDO PEDRAZA PERÚ 2026.
EL OTRO CANDIDATO DE AP JULIO CHÁVEZ PERÚ 2026.
Municipalidad de Surco denuncia nueva agresión desde vivienda de la congresista María Acuña.
Horror en SJL: Madre e hija pierden la vida tras resistirse a robo.
LOS ACUÑA EN TABLERO HÉCTOR ACUÑA PERÚ 2026.
Terror en Huancayo: sujeto con aparentes problemas mentales toma de rehén a obstetra.
ARBITRAJES JAQUEAN A PORKY DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SALINAS PERÚ 2026.
JERÍ EN PENALES Y COMISARÍAS VICENTE ROMERO PERÚ 2026.
Un joven de dieciocho años asaltó y apuñaló a madre e hija por robarles un teléfono celular..
Cristian Castro empezó su visita con una divertida pichanga entre sus clubes de fans..
Óscar Arriola afirmó que la libertad del suboficial Luis Magallanes es casi inminente..
El alcalde de Lima denunció un intento de extorsin contra maquinaria de la Municipalidad.
El presidente José Jerí recorrió las calles del Callao, en el marco del segundo estado de emergencia.
La Policía capturó a Erick Antonio Pascual García, alias Boby, sentenciado a dos cadenas perpetuas.
Tiktoker Lemon Pay es acusado de humillar a adultos mayores lanzándoles dinero al piso.
Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.
Revista CARETAS
Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.