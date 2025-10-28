GRABADO el 28-10-2025

Un tren del Ferrocarril Trasandino chocó contra un bus de la Línea A y un auto Tico, dejando heridos

El accidente dejó varios heridos y generó una paralización total del tránsito hacia Puente Nuevo.Vecinos denuncian falta de señalización en la zona.

