GRABADO el 28-10-2025

El violento manejo de un oso perezoso durante un rescate en Tocache provocó indignación nacional.

Videos muestran a un técnico y personal de serenazgo actuando con evidente maltrato hacia el animal.
El violento manejo de un oso perezoso durante un rescate en Tocache provocó indignación nacional..

Un tren del Ferrocarril Trasandino chocó contra un bus de la Línea A y un auto Tico, dejando heridos.

La deuda millonaria del Estado peruano.

Un extorsionadr fue capturado mientras exigía cupo a un trabajador de una farmacia, en el Agustino..

JERÍ: vuelve SODA STEREO, que PAJA TresxSiete 183.

EL OTRO CANDIDATO DE AP JULIO CHÁVEZ PERÚ 2026.

LOS ACUÑA EN TABLERO HÉCTOR ACUÑA PERÚ 2026.

ARBITRAJES JAQUEAN A PORKY DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SALINAS PERÚ 2026.

JERÍ EN PENALES Y COMISARÍAS VICENTE ROMERO PERÚ 2026.

Pedro Castillo amenaza con sobres guardados que comprometerían a congresistas.

Maduro lanza pedido en inglés a Trump en medio de conflicto diplomático.

EL TC SALVA A FUJIMORI WILFREDO PEDRAZA PERÚ 2026.

Municipalidad de Surco denuncia nueva agresión desde vivienda de la congresista María Acuña.

Horror en SJL: Madre e hija pierden la vida tras resistirse a robo.

Terror en Huancayo: sujeto con aparentes problemas mentales toma de rehén a obstetra.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

