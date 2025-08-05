GRABADO el 05-08-2025

EVELYN VELA: Melissa Klug, su detención en EE.UU., Waldir, Cristian Castro y más cafeconlachevez

EvelynVela lo contó todo en Café con la Chevez: sus inicios en la televisión, su ex amistad con Melissa Klug y el porqué de su alejamiento, la cercanía con Jefferson Farfán, el día que 'La Klug' le presentó a Christian Cueva y éste se escondió y mucho más. No te pierdas este café con harto chimi chimi.



evelynvela entrevista cafeconlachevez podcast melissaklug



00:00 INICIO

00:49 MÁS ADELANTE EVELYN VELA

02:13 INICIO DEL PROGRAMA

04:37 LOS INICIOS DE EVELYN VELA EN LA TELEVISIÓN

08:23 EVELYN VELA Y SU ROMANCE CON WALDIR SÁENZ

11:32 EVELYN VELA Y SU NUEVA ETAPA COMO ABUELA

13:41 EVELYN VELA Y LA LAMENTABLE PÉRDIDA DE SU PEQUEÑA HIJA

20:28 EVELYN VELA HABLA DE SU FALLIDO MATRIMONIO CON VALERY BURGA

27:42 EVELYN VELA HABLA DE SU EX AMIGA MELISSA KLUG

31:08 EL MOTIVO POR EL QUE EVELYN VELA DEJÓ DE SER AMIGA DE JEFFERSON FARFÁN

33:45 EVELYN VELA CONFIRMA QUE JEFFERSON FARFÁN LA ESCUPIÓ EN DISCOTECA

35:45 TODO SOBRE EL MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE EVELYN VELA EN EE.UU.

41:46 EN POCAS PALABRAS

44:50 LA PROHIBICIÓN QUE LE PUSO JEFFERSON FARFÁN A EVELYN VELA

50:19 EL ROMANCE ENTRE EVELYN VELA Y CRISTIAN CASTRO

55:39 CAFÉS CARGADOS

01:02:32 EVELYN VELA Y EL DÍA QUE CONOCIÓ A CHRISTIAN CUEVA POR MELISSA KLUG



