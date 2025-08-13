GRABADO el 13-08-2025

ALEXANDRA HÖRLER: Su padre alcohólico, gerente de la U, Antonio Pavón, Cueva y más cafeconlachevez

Periodista deportiva AlexandraHörler llegó al Café con la Chevez y contó detalles desconocidos de su dolorosa adolescencia y un violento episodio que vivió con exgerente de la U. Además, habló de Cueva, Pamela López, su ampay con Pavón y mucho más. No te pierdas este café con harto chimi chimi.

alexandrahorler cafeconlachevez entrevista podcast christiancueva universitario antoniopavon

00:00 INICIO
00:55 MÁS ADELANTE
02:04 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
14:26 ALEXANDRA HORLER Y LA DURA JUVENTUD AL LADO DE SU PADRE ALCOHÓLICO
17:31 ALEXANDRA HORLER CONFIESA QUE NO SE LLEVABA BIEN CON LA FAMILIA DE SU ESPOSO
21:30 ALEXANDRA HORLER Y EL EXGERENTE DE LA 'U' QUE LA MALTRATABA E HIZO QUE PERDIERA A SU BEBÉ
33:59 EL AMPAY CON ANTONIO PAVÓN LE TRAJO PROBLEMAS EN EL NOTICIERO
40:41 EN POCAS PALABRAS
53:26 CAFÉS CARGADOS

EN VIVO: Presidenta DINA BOLUARTE visita isla Chinería en SANTA ROSA de Loreto.

Alexandra Hörler confiesa que tuvo problemas con la familia de su esposo cafeconlachevez trome.

Ricardo Gareca y su recuerdo con el Diamante Uribe en América de Cali lafedecuto trome.

¡HARTO AGUADITO! EDWIN OVIEDO llega a lafedecuto VIERNES 6PM trome.

UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS EN VIVO POR COPA LIBERTADORES.

EDWIN OVIEDO: Sus inicios en La Parada, el día que sacó a Cuto, Juan Reynoso y más lafedecuto.

REACCIÓN de MARTÍN VIZCARRA tras conocer prisión preventiva por 5 meses trome noticias.

MICROBIOMA: el universo dentro de ti que puede cambiar tu salud EN VIVO Doctor Trome .

Alexandra Hörler confiesa 'maicito' de Christian Cueva: Es un joyón" cafeconlachevez trome.

Ricardo Gareca y el reloj que le regaló Maradona trome lafedecuto.

ALIANZA LIMA 2-0 U. CATÓLICA DE ECUADOR EN VIVO POR COPA SUDAMERICANA: ANÁLISIS Y REACCIONES.

Así fue la REACCIÓN de MARTÍN VIZCARRA a los 5 meses de prisión preventiva Trome.

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: Poder Judicial dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA.

Ricardo Gareca y la vez que Maradona le regaló silla de ruedas a 'Quiroguita' lafedecuto.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

