EDWIN OVIEDO: Inicios en La Parada, Juan Aurich, el día que sacó a Cuto, Reynoso y más lafedecuto
El expresidente de la Federación Peruana, EdwinOviedo, llegó al programa para contar acerca de como se inició en el fútbol, que situaciones lo llevaron a tomar el JuanAurich cuando venia en un mal momento, a quienes recurrió para tener un mejor manejo a nivel de dirigencia y las duras decisiones que tuvo que tomar a lo largo de su etapa como dirigente. Recordará también las increíbles negociaciones que tuvo sobre la venta de jugadores y también hablara un poco acerca de lo duro que fue estar en prisión alrededor de 500 días.
00:00 INICIO
04:50 EDWIN OVIEDO CUENTA LO MAL QUE LA PASO EN SUS 500 DIAS ENCARCELADO
08:37 EDWIN OVIEDO Y LA HISTORIA DE COMO VIAJO DEL CUSCO A CHICLAYO PARA HACER EMPRESA
10:47 EDWIN OVIEDO Y LA RAZON QUE TUVO PARA TOMAR LA DIRIGENCIA DEL JUAN AURICH
14:22 EDWIN OVIEDO BUSCO A FRANCO NAVARRO PARA QUE SALVE AL AURICH DEL DESCENSO
17:49 EDWIN OVIEDO RECUERDA LA GESTION QUE TUVO QUE HACER PARA QUE EDISON CHARA REGRESE AL AURICH Y LOS SALVE DEL DESCENSO
23:48 EDWIN OVIEDO CUENTA COMO LOGRO GENERAR ESTABILIDAD EN EL JUAN AURICH EN 2008
29:46 EDWIN OVIEDO CUENTA QUE EL AURICH AUN RECIBE DINERO ANTE CADA TRANSFERENCIA DE LUIS ADVINCULA
34:10 EDWIN OVIEDO CUENTA LA VEZ QUE TUVO QUE ROGARLE A CUTO PARA QUE VUELVA A JUAN AURICH
46:36 EDWIN OVIEDO CUENTA QUE JUAN REYNOSO PUDO HABER SIDO CAMPEON CON EL AURICH PERO NO CONFIÓ EN SU PLANTEL DEL 2008
52:10 EDWIN OVIEDO HABLA DE LA COMO ENCONTRARON A DIEGO UMAÑA Y RECUERDA EL CAMPEONATO DEL AURICH EN 2008
01:07:03 EDWIN OVIEDO Y LA HISTORIA DE LA VENTA MAS CARA QUE TUVO AURICH CON EL PANA TEJADA
01:18:45 EDWIN OVIEDO CUENTA COMO SE DIO LA VENTA DE RINALDO CRUZADO AL CHIEVO VERONA DE ITALIA
